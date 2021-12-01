Пропавшего в начале ноября воронежского пенсионера нашли мертвым

Волонтеры остановили поиски пропавшего в Воронеже 70-летнего пенсионера Николая К. Как оказалось, мужчина погиб, его труп нашли в одной из квартир в Северном микрорайоне. Об этом стало известно из сообщения добровольцев поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Напомним, мужчина перестал выходить на связь с 6 ноября. Родственники обратились за помощью к волонтерам. Но спустя несколько дней выяснилось, что мужчина умер. Что с ним произошло – пока неизвестно. За информацией мы обратились в следственное управление СКР по Воронежской области.

Ранее поисковики сообщили о прекращении операции по розыску 35-летней женщины, пропавшей на автомобиле «Лада Гранта». Оказалось, она попала в смертельное ДТП в Павловском районе.