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Общество1 декабря 2021 5:52

Женщину, нуждающуюся в медпомощи, ищут в Воронеже

Марина Проскурякова пропала по дороге в магазин
Евгения ФРОЛОВА
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Ориентировка волонтеров

Ориентировка волонтеров

Волонтеры просят у воронежцев помощи в поисках 36-летней Марины Проскуряковой (Карповой), живущей в Северном микрорайоне. Женщина пропала 19 ноября, после того, как пошла в магазин. Ее телефон находится вне зоны доступа. Добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» поделились ориентировкой.

Марина ростом 165 см, плотного телосложения. У нее черные волосы и карие глаза. Перед походом в магазин надела черную шапку, черную дубленку. Под нее – бежевую кофту, черные штаны. С собой взяла черную дамскую сумку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Марины Проскуряковой, просят позвонить по номеру: 8 800 700 54 52 или 112.