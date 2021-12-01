Женщину, нуждающуюся в медпомощи, ищут в Воронеже

Ориентировка волонтеров

Волонтеры просят у воронежцев помощи в поисках 36-летней Марины Проскуряковой (Карповой), живущей в Северном микрорайоне. Женщина пропала 19 ноября, после того, как пошла в магазин. Ее телефон находится вне зоны доступа. Добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» поделились ориентировкой.

Марина ростом 165 см, плотного телосложения. У нее черные волосы и карие глаза. Перед походом в магазин надела черную шапку, черную дубленку. Под нее – бежевую кофту, черные штаны. С собой взяла черную дамскую сумку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Марины Проскуряковой, просят позвонить по номеру: 8 800 700 54 52 или 112.