Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 декабря 2021 5:09

В Воронеже вводят тестирование на ковид перед вакцинацией

Коснется это пожилых и беременных граждан
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Воронеже часть граждан, прежде чем сделать им прививки, протестируют на COVID-19. Экспресс-тест на коронавирус сделают непосредственно перед вакцинацией. Однако коснется это не всех жителей региона, а лишь некоторых категорий. Об этом 30 ноября сообщает оперативный штаб области по борьбе с распространением коронавируса.

Речь идет о гражданах, которые входят в группу риска — пожилых людях старше 60 лет, беременных женщинах и людях, страдающих хроническими заболеваниями.

Напомним, по состоянию на 30 ноября, в Воронежской области уже привито более 1 млн 155 тысяч граждан. Всего с начала пандемии заболело коронавирусом 177 254 человека, скончались от осложнений ковида 5 767 человек.

Между тем, чтобы сняли ограничения в регионе, необходимо достичь коллективного иммунитета не менее 80%. А этому поможет прививка от ковида. Адреса пунктов вакцинации можно посмотреть здесь.