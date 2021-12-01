В Воронеже вводят тестирование на ковид перед вакцинацией

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

В Воронеже часть граждан, прежде чем сделать им прививки, протестируют на COVID-19. Экспресс-тест на коронавирус сделают непосредственно перед вакцинацией. Однако коснется это не всех жителей региона, а лишь некоторых категорий. Об этом 30 ноября сообщает оперативный штаб области по борьбе с распространением коронавируса.

Речь идет о гражданах, которые входят в группу риска — пожилых людях старше 60 лет, беременных женщинах и людях, страдающих хроническими заболеваниями.

Напомним, по состоянию на 30 ноября, в Воронежской области уже привито более 1 млн 155 тысяч граждан. Всего с начала пандемии заболело коронавирусом 177 254 человека, скончались от осложнений ковида 5 767 человек.

Между тем, чтобы сняли ограничения в регионе, необходимо достичь коллективного иммунитета не менее 80%. А этому поможет прививка от ковида. Адреса пунктов вакцинации можно посмотреть здесь.