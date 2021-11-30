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Спорт30 ноября 2021 16:58

Защитник воронежского «Бурана» Чмыхов вернулся в Череповец

За «ураганных» в этом сезоне он провел восемь игр
Алексей СЕРГУНИН
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Артем Чмыхов. Фото со страницы ХК «Буран» в VK.

Артем Чмыхов. Фото со страницы ХК «Буран» в VK.

Защитник воронежского «Бурана» Артем Чмыхов продолжит карьеру в череповецкой «Северстали».

24-летний уроженец Костромы в этом розыгрыше ВХЛ провел за наш клуб восемь игр, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одним результативным пасом.

Любопытно, что правами на Артема владеет московский ЦСКА. В Череповец он перебрался минувшим летом на правах аренды, откуда в сентябре опять же на временной основе взял курс на Воронеж. Теперь «сталевары» решили вернуть Чмыхова.

Напомним, что позавчера Артему исполнилось 24 года.