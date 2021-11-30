За кражу телефона жителю Воронежской области назначили 300 часов обязательных работ

Не реагируя на требования вернуть телефон, подсудимый ушел с ним в неизвестном направлении. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Россошанский районный суд признал местного жителя виновным в соответствии со ст. 161 ч.1 УК РФ «Грабеж».

Подсудимый распивал спиртные напитки 5 марта этого года со своим товарищем на арендованной квартире. Он попросил у собутыльника мобильный телефон, чтобы ответить на сообщения в соцсетях. После этого мужчины повздорили, и потерпевший ушел спать в другую комнату.

Утром он проснулся и попросил своего товарища отдать телефон. Тот отказался возвращать мобильное устройство, добавив, что это теперь «его собственность». Не реагируя на требования вернуть телефон, подсудимый ушел с ним в неизвестном направлении.

Во время судебного заседания злоумышленник полностью признал вину, а суд в свою очередь назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.