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Общество30 ноября 2021 15:30

Медучреждения Воронежской области вернулись к плановому приему пациентов

Такое решение сегодня принял оперштаб
Алексей СЕРГУНИН
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Напомним, что плановая госпитализация пациентов в нашем регионе была временно приостановлена 21 сентября.

Напомним, что плановая госпитализация пациентов в нашем регионе была временно приостановлена 21 сентября.

Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 30, ноября, региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом поручил Департаменту здравоохранения Воронежской области возобновить плановый консультативный прием, плановые диагностические обследования, плановую госпитализацию граждан, а также работу дневных стационаров, проведение профосмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения.

Это решение опубликовано на сайте регионального правительства.

Также вновь начнутся профилактические осмотры несовершеннолетних и диспансеризация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или под опекой, при условии соблюдения мер инфекционной безопасности.

Напомним, что плановую госпитализацию пациентов в нашем регионе временно приостановили 21 сентября. Исключения сделали для медицинской помощи при обострении хронических заболеваний и некоторых других случаев.