В Воронеже на 10 лет посадили криминального авторитета

Бандуков трижды вымогал деньги у других заключенных за оказание криминального покровительства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 30 ноября, Воронежский областной суд рассмотрел первое в регионе уголовное дело в отношении 25-летнего неоднократно судимого Артема Бандукова. Он признан виновным в соответствии со ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) и ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Как установил суд, Бандуков с декабря 2018-го вплоть до этого года занимал высшее положение в преступной иерархии. Он был наделен криминальным статусом так называемого «положенца», то есть лица, имеющего высший статус по отношению к другим лицам, отбывающим наказание в колонии № 9 УФСИН России по Воронежской области. Все осужденные согласно существующим негласным правилам обязаны были подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям.

При этом Бандуков трижды вымогал деньги у других заключенных за оказание криминального покровительства. Собранные средства предназначались для пополнения преступной казны.

Суд, согласившись с позицией представителя прокуратуры области, назначил виновному наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на 18 месяцев.

- Приговор может быть обжалован в течение десяти дней, - информирует телеграм-канал региональной прокуратуры.