«Чистый номер»: воронежские автоинспекторы поймали четырех должников по штрафам

У водителя машины «ВАЗ-2114» набралось штрафов на 89 тысяч рублей. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с сотрудниками центра фотовидеофиксации ГИБДД, федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов провели профилактическое мероприятие «Чистый номер».

Было проверено более 80 автомобилей, у четырех водителей имелась задолженность суммарно в 115 тысяч рублей за неоплаченные штрафы. На месте заплатили 12 тысяч.

Автомобили трех «злостных» должников за нарушения ПДД арестовали и эвакуировали на специализированную стоянку. К примеру, у водителя машины «ВАЗ-2114» набралось штрафов на 89 тысяч.

Также был остановлен автомобиль, водитель которого собрал 24 штрафа. Мужчина был сильно удивлен, но общую сумму в 6700 рублей оплатил на месте.

Отметим, что информацию об имеющихся административных штрафах, назначенных за нарушения ПДД, можно получить, обратившись лично в подразделение ГИБДД по месту жительства, и дистанционно, воспользовавшись Единым порталом gosuslugi.ru, либо услугами онлайн-сервиса «Проверка неоплаченных штрафов», расположенного на официальном сайте ГИБДД МВД России.