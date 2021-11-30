В Воронеже синоптики дали прогноз погоды на декабрь

Снег может покрыть землю только после 10 декабря. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские синоптики дали прогноз погоды на декабрь. Особых сюрпризов на этот раз от нее не ждут, но отступления от нормальных для первого месяца зимы показателей будут.

- Среднемесячную температуру декабря прогнозируем в районе -4,1 градуса. Это выше нормы. Впрочем, ненамного – всего на один градус, - рассказали в Воронежском гидрометцентре. - Первые десять суток декабря будут теплыми, только с 10-11 числа температура может уйти в стабильный «минус», тогда же может начаться настоящая зима, но не исключено, что она придет и позже. В то же время с небес выльется гораздо больше, чем обычно, осадков – 120 процентов от нормы, то есть, 60 миллиметров. Сколько среди них будет дождя, а сколько снега, пока трудно сказать. В первую декаду декабря ожидаем примерно 10 миллиметров осадков. Очевидно, что при плюсовой температуре это будет дождь.

Напомним, с 1 по 4 декабря будет то холодать, то опять теплеть, то снова подморозит. При этом сохранится ветер – порывы достигнут 12 – 13 м/с.