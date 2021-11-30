В Воронеже задержали мошенника, похитившего 70 тысяч рублей

Получив более 70 тысяч рублей, злоумышленник через некоторое время перестал выходить на связь с покупателем. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В прошлом месяце в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Воронежу обратился 40-летний местный житель, сообщивший, что стал жертвой мошенничества.

Сотрудники полиции выяснили, что потерпевший нашел в интернете объявление о продаже видеокарт. Он связался по телефону с продавцом, после чего они договорились о личной встрече.

Потерпевший должен был передать участнику сделки деньги для приобретения видеокарт. Получив более 70 тысяч рублей, злоумышленник через некоторое время перестал выходить на связь с покупателем. Аферист удалил с сайта объявление, а мобильный телефон отключил. Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель. Оперативники задержали его на рабочем месте и доставили в отдел полиции. Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что похищенные денежные средства потратил на личные цели.

- Теперь в соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ему грозит до пяти лет лишения свободы, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.