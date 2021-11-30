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Общество30 ноября 2021 12:30

Сотрудники воронежского Росреестра передали сирийским детям канцтовары и сладости

Гуманитарный груз доставила российская делегация
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Воронежского управления Росреестра

Фото Воронежского управления Росреестра

В рамках гуманитарной помощи Сирии сотрудники Росреестра собрали и передали с российской делегацией гуманитарный груз, около 3,5 тонн, где был и вклад воронежского управления. Среди прочего - 1000 рюкзаков с канцелярскими наборами и кондитерскими изделиями.

- Радует, что в нашем Управлении сегодня трудится столько неравнодушных и отзывчивых людей, которые не способны пройти мимо чужой беды, и всегда могут оказать поддержку. Спасибо всем вам за проявленные заботу и участие, - отметила руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова.

В рамках визита представители Росреестра встретились с генеральным директором по вопросам кадастра Министерства местного самоуправления и окружающей среды Вдахом Катмави и директором Комиссии по дистанционному зондированию Абдельмаджидом Аль-Кафри. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области геодезии, картографии, учетно-регистрационных действий в отношении недвижимости и определения потребности в оказании помощи по указанным направлениям.