Сотрудники воронежского Росреестра передали сирийским детям канцтовары и сладости

Фото Воронежского управления Росреестра

В рамках гуманитарной помощи Сирии сотрудники Росреестра собрали и передали с российской делегацией гуманитарный груз, около 3,5 тонн, где был и вклад воронежского управления. Среди прочего - 1000 рюкзаков с канцелярскими наборами и кондитерскими изделиями.

- Радует, что в нашем Управлении сегодня трудится столько неравнодушных и отзывчивых людей, которые не способны пройти мимо чужой беды, и всегда могут оказать поддержку. Спасибо всем вам за проявленные заботу и участие, - отметила руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова.

В рамках визита представители Росреестра встретились с генеральным директором по вопросам кадастра Министерства местного самоуправления и окружающей среды Вдахом Катмави и директором Комиссии по дистанционному зондированию Абдельмаджидом Аль-Кафри. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области геодезии, картографии, учетно-регистрационных действий в отношении недвижимости и определения потребности в оказании помощи по указанным направлениям.