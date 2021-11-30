Ранее судимый житель Воронежской смерти до смерти избил знакомого

Подследственный вину в совершении преступления не признал, от дачи показаний отказался. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25-летний ранее судимый житель Верхнемамонского района избил своего знакомого до смерти, и теперь ему почти наверняка придется отправиться за решетку.

По данным следствия, вечером 2 апреля этого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру на ул. Теплоэнергетиков в Воронеже, где проживал 33-летний знакомый.

Требуя вернуть от хозяина жилища долг в размере десяти тысяч рублей, обвиняемый ударил мужчину. Затем злоумышленник пошел вместе с должником в лесополосу, где жестоко избил его, нанеся несколько ударов руками и ногами в область головы, после чего покинул место происшествия.

Ставший свидетелем происходившего общий знакомый участников конфликта вызвал «скорую помощь», и пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную мужчине квалифицированную помощь, через некоторое время он скончался от полученных телесных повреждений. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, его смерть наступила от внутричерепной травмы.

Через некоторое время при взаимодействии следователей СК и сотрудников полиции подозреваемый был задержан и до сих пор находится под стражей.

- Подследственный вину в совершении преступления не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ, - сообщил и.о. руководителя следственного отдела по Советскому району Воронежа регионального управления СК России Станислав Богданов.

Отметим, что по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) злоумышленнику грозит до 15-ти лет лишения свободы.