Директор Воронежского художественного училища стал академиком Российской академии художеств.

Директора Воронежского художественного училища Сергея Гулевского избрали академиком Российской академии художеств.

Возглавляя художественное училище более 30 лет, Сергей Петрович добился того, что ВХУ сегодня входит в число сильнейших художественных училищ страны.

Сергей Гулевский - заслуженный работник культуры, член Союза художников, член-корреспондент Российской Академии художеств, участник зарубежных, всероссийских и региональных выставок. Награжден Памятным знаком «Благодарность от земли Воронежской». Произведения художника представлены в Воронежском художественном музее имени Крамского.