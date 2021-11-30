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Звезды30 ноября 2021 12:06

Директор Воронежского художественного училища стал академиком Российской академии художеств.

Сергей Гулевский возглавляет ВХУ более 30 лет
Ярослав ИВАНОВ
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Директора Воронежского художественного училища Сергея Гулевского избрали академиком Российской академии художеств.

Возглавляя художественное училище более 30 лет, Сергей Петрович добился того, что ВХУ сегодня входит в число сильнейших художественных училищ страны.

Сергей Гулевский - заслуженный работник культуры, член Союза художников, член-корреспондент Российской Академии художеств, участник зарубежных, всероссийских и региональных выставок. Награжден Памятным знаком «Благодарность от земли Воронежской». Произведения художника представлены в Воронежском художественном музее имени Крамского.