За вратаря воронежского «Факела» готовы заплатить 20 млн рублей

Илья Свинов. Фото с официального сайта ФК «Факел».

Голкипер воронежского «Факела» Илья Свинов может продолжить карьеру в одном из клубов РФПЛ.

Как уверяют ряд источников, в услугах 21-летнего голкипера заинтересованы столичные «Спартак» и «Локомотив». Причем, интерес команды Леонида Федуна более предметный.

Отметим, что контракт Свинова с «Факелом» рассчитан до лета 2022 года, а, значит, что он может уйти на правах свободного агента. Впрочем, спартаковцы готовы раскошелиться и заплатить за Илью 20 миллионов рублей, которые прописаны в действующем соглашении. В таком случае, Свинов присоединиться к красно-белым уже в межсезонье.

В нынешнем сезоне страж ворот «огнеупорных» провел 24 матча, в которых пропустил 22 гола.