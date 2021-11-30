Воронежцы добились ремонта подъезда после жалобы в ГЖИ

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

В конце августа жильцы дома №64 по ул. Плехановской, обратились в государственную жилищную инспекцию Воронежской области с просьбой проверить состояние мест общего пользования в доме. Они рассказали, что они на протяжении долгих лет сталкиваются с проблемами неработающей входной двери в подъезд, отсутствием уборки лестничных клеток, мусором в подвальном помещении. Дом построен в 1962 году.

Жилищный инспектор провел выездную проверку и выявил нарушения в работе управляющей организации. Так, на фасаде здания не хватало участков водосточных труб, на металлической входной двери в подъезд № 1 отсутствовал доводчик, на входной двери в подвал не было замка, а сам подвал был завален бытовым и строительным мусором. В подъезде №1 облезла красна на стенах, побелка почернела, осыпалась штукатурка. Инспектор также зафиксировал разрушение ступеней, незначительную деформацию металлических почтовых ящиков и отсутствие влажной уборки.

По итогам проверки в отношении директора УК ведомство составило протокол об административном правонарушении. Проведенная в ноябре проверка показала, что предписание выполнено, а нарушения устранены.

В УК "РЭК Центральный" комсомолке рассказали, что некоторые собственники ведут асоциальный образ жизни и регулярно портят общедомовое имущество:

- Например, кто-то разрисовал оконные откосы в подъезде так, что уборщице пришлось приложить огромные усилия, чтобы отмыть их даже с помощью специальных средств. Водосточные трубы мы восстанавливали уже несколько раз. Кто-то их регулярно ломает. Те же безответственные жители захламляют места общего пользования ветошью и мусором, дергают входные двери так, что выходят из строя доводчики. При этом, восстановление общедомового имущества происходит на средства добросовестных собственников, ведь вандалы не платят и за ЖКУ. Даже по капитальному ремонту дом собирает всего 79%. Напомним, что низкая платежная дисциплина приводит к тому, что на ремонт здания просто не будет денег и дом 1962 года постройки будет ветшать и разрушаться на глазах.