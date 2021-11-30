Всероссийский Дед Мороз подарил нуждающимся детям из Воронежа барабанную установку и инвалидное кресло

Дед Мороз Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С Воронежа в этом году началось шестое предновогоднее путешествие Деда Мороза из Великого Устюга по стране. 29 ноября Всероссийский волшебник из Великого Устюга вместе с помощниками и ведущим телепроекта «Основано на реальных событиях» Михаилом Генделевым исполнил мечты воронежских ребят, которые написали письмо на почту дедушке.

Дед Мороз и его звездный помощник подарили Кате инвалидное кресло. Девочка родилась с пороком сердца, первую операцию перенесла через четыре дня после рождения, вторую - через восемь месяцев, а после у малышки случился инсульт. Катя не могла даже сидеть и разговаривать, но благодаря многочисленным реабилитациям девочка заново учится говорить.

А еще зимний волшебник и Михаил Генделев встретились в онлайн-формате с 12-летним Арсением и подарили ему барабанную установку. У мальчика ДЦП, но несмотря на диагноз, Сеня очень творческий мальчик - занимается в ансамбле «Поющие гномики» в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус Надежды». Сначала он играл на маракасах, но в последнее время увлекся игрой на ударных и очень хотел свой музыкальный инструмент.

Кроме того, Дед Мороз подарил компьютер, принтер и сладкие подарки ребятам из Семилукского социального-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Там воспитываются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Из-за ситуации с коронавирусом предновогоднее путешествие Деда Мороза в 2021 году проходит онлайн. Из специальной студии в Москве зимний волшебник связывается с городами, поздравляет жителей с новогодними праздниками, исполняет мечты и дарит подарки (их доставляет курьерская компания). В этом году путешествие охватывает 22 города, кроме Воронежа это Барнаул, Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Саратов, Симферополь, Сочи, Тюмень, Челябинск и Москву. Дед Мороз приготовил подарки для ребят из 50 социальных учреждений и детей из 60 семей, нуждающихся в помощи. За пять лет благотворительной акции Всероссийский волшебник проехал более 50 000 км, посетил 370 детских социальных учреждений, 330 многодетных и малообеспеченных семей, подарил 600 тонн подарков.