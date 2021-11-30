В Воронежской области «Жигули» сбили школьника

Пострадавший переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, направляясь в школу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительным данным, накануне примерно в 7:40 в Лисках у дома № 21 по улице Солнечная 21-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-21101, наехал на 15-летнего юношу.

Пострадавший переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, направляясь в школу.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.