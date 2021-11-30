В Воронеже 29 ноября погода установила новый температурный рекорд

Не за горами Новый год, а осень все никак не хочет уступать место зиме. Фото: Евгения ГУСЕВА

29 ноября воронежские термометры показали небывалое для самого конца ноября тепло - +10,1 градуса. Как сообщили в региональном гидрометцентре, это новый температурный рекорд. Ранее самым теплым день 29 ноября был в 2009 года. Тогда температура поднялась до 8,7 градуса. Так что превышение солидное – почти на полтора градуса.

Воронежские синоптики связывают такую погоду с приходом циклона, затягивающего воздушные массы со средиземноморского побережья Африки – из Алжира. Приход аномального тепла в ночь на 30 ноября вызвал редкое для самого конца осени атмосферное явление – проливной дождь и грозу. Нынешнее тепло продлится недолго – уже днем 1 и 2 декабря метеорологи обещают всего +1 градус. З декабря в светлое время суток снова потеплеет до +8. Но 4 декабря дневная температура снова упадет до +2 градусов.