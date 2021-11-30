В воронежском цирке дадут бесплатное представление для инвалидов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

3 декабря в воронежском цирке пройдет благотворительное представление. Артисты бесплатно выступят для людей с ограниченными возможностями. Представление «Доктор Цирк» покажут в рамках Всероссийской акции «Росгосцирка», приуроченной к Международному дню инвалида, который установлен 3 декабря.

- В 14.00 состоится 50-минутное представление для людей (в том числе и детей) с ограниченными возможностями, - отметили в администрации Воронежского цирка. - Согласно многим клиническим исследованиям, подобные культурные события помогают инвалидам социализироваться и даже приводят к улучшению самочувствия.