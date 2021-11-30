Tele2 предложила клиентам выгоду в партнерстве с «Яндекс.Заправками»

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Оно поддерживает цифровой стиль жизни клиентов, делает повседневные задачи удобнее и позволяет экономить при оплате топлива. Пользователи Tele2 могут заправить автомобиль со скидкой на каждый литр. Сделать это можно более чем на 8 000 АЗС по всей России.

Совместный проект Tele2 и «Яндекса» направлен на улучшение качества жизни пользователей. Сервис «Яндекс.Заправки», позволяющий оплачивать топливо через приложение, – это инновационное технологическое решение для клиентов, которые ценят время и заботятся о своей безопасности в условиях пандемии. Tele2 дополнила этот продукт выгодным предложением для автомобилистов. Цифровой сервис удобен, бережет время и трансформирует жизнь людей, а клиентам Tele2 несет возможности экономии.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«Tele2 как трендсеттер отрасли предлагает своим клиентам инновационные продукты – мы всегда рядом с нашими пользователями и предугадываем их желания, в том числе за пределами мобильной связи. Предложения в коллаборации с партнерами охватывают самые разные сферы – от развлечений и шопинга до рутинных задач. В этот раз вместе с нашим партнером "Яндекс" мы предлагаем клиентам Tele2 дополнительную выгоду от использования комфортного и безопасного сервиса».

Чтобы воспользоваться скидкой на покупку топлива, абоненту нужно перейти в раздел «Скидки и бонусы» приложения «Яндекс.Заправки», выбрать в списке акцию от Tele2 и ввести номер мобильного телефона. После этого придет SMS с проверочным кодом, который нужно указать в приложении. В рамках акции автолюбители получат скидку 2 рубля с каждого литра на 150 литров топлива. Специальное предложение действует по 31 декабря 2021 года. Подробные условия – на сайте tele2.ru.

С помощью сервиса «Яндекс.Заправки» владельцы автомобилей могут оплачивать топливо в приложении с мобильного телефона. Так не придется идти на кассу и ждать в очереди, а если на станции есть свободный заправщик, не потребуется даже выходить из машины. Заправляться с сервисом удобно: нужно найти на карте ближайшую подключенную АЗС и построить до нее маршрут. Уже на станции в приложении откроется карточка для указания деталей заправки и оплаты. Сервис работает на 8 000 АЗС по всей России («Роснефть», «Шелл», BP, Нефтьмагистраль, «Татнефть» и «Башнефть»). Заправиться со скидкой можно через приложение «Яндекс.Заправки», а также в «Яндекс.Картах» и «Навигаторе».

Популярность сервисов для бесконтактной оплаты услуг – мировой тренд в различных отраслях экономики. По данным исследования аналитического центра НАФИ, в России число бесконтактных платежей увеличивается высокими темпами: за последние три года россияне стали в три раза чаще оплачивать покупки бесконтактным способом с помощью смартфонов. Растет и осведомленность россиян о сервисе – доля пользователей, которые знают о технологии бесконтактных платежей, увеличилась на 7 п. п. с 84% до 91%.