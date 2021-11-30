В Воронежской области и.о. директора крупного коммунального предприятия четыре месяца не платил зарплату

За то, что работники вовремя не получали зарплату, их бывший руководитель может сесть на три года. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 48-летнего бывшего и.о. директора муниципального коммунального предприятия Грибановского района. Его обвиняют по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации». Уголовное дело возбудили после проверки прокуратуры.

По данным следствия, с декабря 2020-го по март 2021 года и.о. директора муниципального предприятия Грибановского района не выплатил зарплату 47 работникам организации на сумму более 1,9 млн. рублей. Сэкономленные таким незаконным способом деньги он направлял на оплату товаров, работ, услуг. В ходе предварительного следствия новые руководители предприятия (проштрафившийся начальник вскоре был уволен) полностью погасили задолженность.

- На следствии мужчина признал свою вину. Ее также подтверждают показания потерпевших и свидетелей, заключение экспертизы, протоколы осмотров и выемок предметов и документов, результаты прокурорской проверки, - рассказал и.о. руководителя Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Филатов.

Бывшему начальнику грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо даже лишение свободы на срок до трех лет.