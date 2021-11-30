Ученые Воронежского лесотехнического университета нашли способ остановить глобальное потепление

Но в Воронеже тополям объявили войну из-за их пуха Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Ученые из Воронежского государственного лесотехнического университета выяснили, что береза и тополь наиболее эффективны для поглощения углекислого газа, одного из главных виновников парникового эффекта.

Специалисты в качестве эксперимента посадили тополь, сосну и лиственницу и проследили за их ростом в течение полугода, а также способностью поглощать углекислоту, измеряя площадь листьев.

Самый интенсивный рост листьев отмечался у тополя и березы - на 183 и 57 см. Большая площадь листа позволила им улавливать выбросы.

По оценкам ученых, посадка 5 тысяч тополей на гектар уже в течение первого года даст поглощение до 2,6 тонны CO2. Причем, высаживать такие деревья можно достаточно быстро. В этом случае 15 га посадок будут компенсировать выбросы от 2 тысяч машин.