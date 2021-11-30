«Крестный отец» по-воронежски: охранник забыл пистолет в туалете, его своровали

Главное - чтобы похищенный пистолет где-нибудь не выстрелил. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У 47-летнего охранника рынка «Придача» украли его служебный пистолет ИЖ-71. В пятницу, 26 ноября. в 10.00 он зашел в местный туалет. Повесил пистолет на крючок в кабинке, а забрать его забыл. Удивительно, но хватился оружия мужчина только около 16 часов. Рысью он кинулся в туалет, но там пистолета уже не было. Охранник обратился за помощью в полицию.

- В отделе полиции № 3 приняли заявление о пропаже боевого пистолета, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226 УК РФ «Хищение огнестрельного оружия» (от трех до семи лет лишения свободы). Вора ищут.

Любители детективов помнят, что чем-то похожая ситуация была в классическом романе Марио Пьюзо «Крестный отец». Там будущему крупному мафиозному боссу Майклу Корлеоне оставили пистолет в туалете для расправы над покушавшимся на его отца наркоторговцем Солоццо. Там все, конечно, было интереснее и драматичнее. Но и на Придаче ситуация вполне серьезная, в пистолете даже оставались боевые патроны. Главное – чтобы до поимки вора оружие не всплыло в каком-нибудь криминальном ЧП.