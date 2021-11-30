Банк Уралсиб проводит новогоднюю акцию «Сезон подарков»

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Участвовать в акции просто. Зарегистрируйтесь на странице акции в период с 25 ноября по 24 декабря 2021 года. С 1 по 31 декабря включительно выполните 5 несложных заданий:

- Кафе и рестораны

- Бакалейные магазины и супермаркеты

- Лимузины и такси

- Автозаправочные станции (АЗС)

- Билеты на ж/д и автобусный транспорт, метро

Общий призовой фонд акции составляет 1 225 000 рублей, которые распределятся следующим образом:

- 3 приза по 100 000 рублей

- 5 призов по 50 000 рублей

- 10 призов по 25 000 рублей

- 30 призов по 5 000 рублей

- 50 призов по 2 500 рублей

- 150 призов по 1 000 рублей.

Победители определяются случайным образом по алгоритму, предусмотренному условиями акции, из числа тех, кто выполнил все задания в срок. Призы будут выплачены в период с 24 по 31 января 2022 года включительно на карты победителей.

Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения скидок можно узнать на странице акции.

* Каждая покупка может учитываться как выполнение двух и более заданий, если она соответствует условиям каждого из них.