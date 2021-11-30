В Воронеже в девятиэтажке на проспекте Труда 16 дней не работает единственный лифт

Лифт будет закрыт еще, как минимум, до 2 декабря. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В паблике «Типичный Воронеж» жильцы дома № 8Б по проспекту Труда написали своего рода коллективную жалобу. В ней они сообщили, что у них 14 ноября сломался и с тех пор не работает лифт – единственный на три подъезда. У него порвался трос, чудом не случилась трагедия. Жильцы заявили, что починить лифт стоит достаточно дорого – 40 тысяч рублей. А местная УК якобы имеет долги перед обслуживающей эту технику организацией. При этом люди заявляют, что за лифт исправно платят. Они написали заявление в госудаственную жилищную инспекцию.

В УК «РЭП-101», обслуживающей дом, так прокомментировали ситуацию:

- -Согласно установленным нормативам, предельный срок службы пассажирского лифта составляет 25 лет. Далее требуется его ежегодная проверка. Для этого УК приглашает специализированую, аккредитованную организацию. Во время осмотра выявляются слабые места, потом производится ремонт и замена деталей, и после эксперты выдают техническое заключение. На его основе срок службы лифта продлевается еще на год.

Последняя такая проверка лифта на проспекте Труда, д. 8Б проходила в ноябре. Во время исследования было выявлено, что произошел обрыв одной пряди несущего каната. Лифт автоматически был остановлен, т.к. при таком дефекте эксплуатировать устройство нельзя.

В наличии у подрядчика необходимого оборудования не оказалось. Новый канат был заказан, пришел только 30 ноября. На 1 декабря запланирован ремонт. Максимальный срок восстановления работы подъемника – 2-3 декабря.

Отметим, что дом 8Б по проспекту Труда был введен в эксплуатацию 40 лет назад. Сколько же лет и лифтам. Как правило, подъемники служат больше 25 лет. Время бесперебойной работы лифта возможно увеличить, если соблюдать простые правила: строго следовать требованиям к количеству пассажиров и весу перевозимого груза. В планах Фонда капитального ремонта заменить оба лифта в доме до конца 2022 года.