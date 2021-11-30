В Воронеже грабитель напал на возвращавшуюся из ночного магазина девушку

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

20-летняя жительница Воронежа возвращалась домой из ночного магазина на улице Переверткина. Когда она уже подходила к своему дому, на нее неожиданно напал незнакомец. Он повалил девушку на землю и попытался вырвать у нее мобильник. Происходящее увидела в окно родственница потерпевшей и подняла шум. Тогда злоумышленник сорвал с девушки рюкзак, в котором находилось около полутора тысяч рублей, и скрылся.

Задержали подозреваемого при попытке кражи из супермаркета в Железнодорожном районе. На допросе злоумышленник – 35-летний житель Липецкой области - признался и в грабеже.

В настоящее время по этому факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Наказание по ней предусматривает до 7 лет лишения свободы.