В Воронеже ночью сильный ветер повалил семь деревьев и один столб

Дерево на улице Волго-Донской при падении задело стоявшие внизу машины. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В ночь с 29 на 30 ноября в Воронеже ветер наломал дров. В прямом смысле слова. Инцидент с самыми серьезными последствиями произошел у дома № 18 по улице Волго-Донской. Там примерно в 21.45 29 ноября упавшее дерево, по словам очевидцев, сильно повредило три машины и слегка задело еще две.

Также случилось еще несколько похожих ЧП. На улице Костромской у дома № 4 упали два дерева, причем одно из них рухнуло на провод. Еще один ствол повис на проводах у дома № 1а на улице Екатерины Зеленко.

В доме № 16 на проспекте Патриотов дерево упало на балкон, оборвался провод, идущий рядом с ним (его уже починили). Однако хозяину квартиры, видимо, придется раскошелиться. Виновник ЧП чаще всего не спешит выплачивать сумму ущерба, этого, скорее всего, придется добиваться через суд. А балкон требует ремонта уже сейчас.

Также упало дерево у дома № 6 на улице Березовая Роща. Там рухнувший ствол уже убрали. А вот во дворе дома № 8 на той же улице ветер свалил столб.

Еще одно ЧП случилось на улице Домостроителей. Там ветер сорвал два железных листа с крыши. А у дома № 67 обломившаяся часть дерева зависла на кроне. Сейчас проводят обследование, чтобы определить, как ее поаккуратнее убрать.