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Происшествия30 ноября 2021 8:53

Воронежец за плату прописал в своем доме троих мигрантов

Теперь мужчине «светит» уголовный срок
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежские полицейские выявили очередной случай организации незаконной миграции. Под подозрение попал 34-летний воронежец, который в июле прописал в своем доме на территории Коминтерновского района троих иностранцев. При этом фактически жилье им мужчина не предоставлял. За свои услуги он взял с мигрантов плату.

- В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет