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Спорт30 ноября 2021 7:28

Команда академии воронежского «Факела» завоевала бронзу на Кубке «Львы Яшины»

На турнире наши ребята померялись силами с лучшей футбольной дружиной Москвы своего возраста
Юрий КОЗЛОВ
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Коллекцию медалей академии "Факела" пополнила бронзой команда 2007 года рождения.

Коллекцию медалей академии "Факела" пополнила бронзой команда 2007 года рождения.

Фото: с сайта ФК "Факел"

Команда Академии «Факел» имени Владимира Проскурина заняла третье место на Кубке «Львы Яшины, в котором участвовали команды 2007 года рождения. На групповой стадии наши ребята разгромили липецкий «Металлург» (3:0) и СШ №15 (5:1), но в свою очередь были разбиты в пухи прах московскими динамовцами (0:4). В матче на бронзовый кубок команда Игоря Гладышева переиграли представителей воронежского филиала «Динамо» – 2:1.

– На турнире был хороший уровень сопротивления. Это важный опыт и для команды, и для меня как тренера, - отметил наставник команды Игорь Гладышев. - Результат мог быть и лучше – в игре с московским «Динамо» мы имели подавляющее преимущество в первом тайме. Но важный для нас игрок получил повреждение, и на эту позицию выпустили парня 2008 года рождения, которому в такой игре было тяжеловато физически. Еще и арбитр не назначил очевидный пенальти в ворота москвичей – но на этом акцентировать внимание нет смысла, ведь на детских турнирах глупо требовать результата любой ценой. Мы получили главное – опыт игры против лучшей команды Москвы 2007 года рождения, победившей в «Клубной лиге». Цель наших парней – попасть в «Факел-М», а затем в первую команду. А медали юношеских турниров – штука второстепенная.