Неизвестные браконьеры срубили в лесу под Воронежем 15 сосен

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

При патрулировании Калачеевского лесничества инспекторы задержали с поличным местного жителя, который срубил сосну диаметром 8 см. На браконьера составили, теперь он заплатит штраф.

А в лесополосе недалеко от села Нижний Икорец сотрудники Давыдовского лесничества обнаружили пни от 15 срубленных сосен. При этом деревья были упакованы и подготовлены к погрузке.

- Чтобы поймать браконьеров, полицейские совместно с лесными инспекторами установили дежурство на участке. Однако нарушители за добычей не вернулись, вероятно, почуяв неладное, - рассказали в управлении лесного хозяйства области.

В ведомстве напомнил, что за незаконную вырубку хвойного молодняка предусмотрено штраф в 3-4 тысячи на граждан, от 20 до 40 тысяч - на должностных лиц и от 200 до 400 тысяч - на юридических лиц.