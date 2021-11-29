В Воронежской области в 2021 году на ремонт дорог потратят рекордные 2,76 миллиарда рублей

В 2022 году увеличат финансирование на установку дорожных знаков и ограждений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На оперативном совещании в областном правительстве руководитель департамента дорожной деятельности Максим Оськин отметил, что в 2021 году на ремонт дорог в регионе выделили рекордные 2,76 миллиарда рублей. Ранее на эти цели выделяли не более 2,1 миллиарда рублей. В дальнейшем финансирование не уменьшат. Предполагают, что сумма ежегодно будет от 2,8 миллиардов рублей.

- Муниципалитеты в 2021 году заключили более 250 контрактов, до конца года планируем отремонтировать около двух тысяч дорог местного значения, - добавил Максим Оськин.

Губернатор Александр Гусев на совещании поручил выделить дополнительные деньги на установку дорожных знаков и ограждений ради повышения безопасности дорог.

– Мы добавим к этой программе деньги из бюджета, не затрагивая общий объем, связанный с ремонтом дорог. Давайте продумаем механизм и на следующий год его применим, – заявил глава области.