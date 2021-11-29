Почти 200 домов Левобережного района Воронежа лишатся горячей воды и отопления

Жители части домов на левом берегу останутся без воды почти на сутки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В понедельник, 29 ноября, в воронежском филиале ПАО «Квадра» сообщили о неотложных работах на ТЭЦ-1. В связи с ними снизится давление в сетях, что повлияет на качество отопления и горячей воды. В УК «Левобережного района» уже начали поступать жалобы жильцов на остывшие стояки и радиаторы отопления. А владельцы квартир в домах на улице Чебышева сообщили, что горячую воду и отопление им отключили полностью.

В пресс-центре ЖКХ заявили, что отключение может коснуться почти 200 домов в Левобережном районе. Горячую воду и отопление могут вернуть не раньше 16.00 30 ноября, когда завершат работы на ТЭЦ-1. А после этого обычно требуется еще по крайней мере в течение часа отладить систему. Поэтому, скорее всего, коммунальные блага возвратят не раньше 17.00.