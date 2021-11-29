Воронежские борцы завоевали два золота на чемпионате Центрального федерального округа

Нарек Оганян (слева) и Савелий Борисов на двоих на первенстве ЦФО выиграли девять поединков. Фото: cspsk-vrn.ru

Отлично проявили себя на чемпионате Центрального федерального округа, проходившем в Ярославле, воронежские борцы Савелий Борисов и Нарек Оганян.

Нарек Оганян выступал в весовой категории до 72 кг. Он провел пять схваток и во всех победил. В финале он был явно сильнее по очкам - 8:0 Константина Крючкова из Московской области.

Савелий Борисов провел четыре схватки. Он выступал в весе до 87 кг. В финале со счетом 8:6 Савелий выиграл у Тембулата Абазова из Владимира.

Оба воронежских спортсмена отобрались на чемпионат России, который пройдет в Суздале со 2 по 6 февраля 2022 года.

- Так как ребята уже входят в состав сборной команды России, этот старт для них являлся подготовительным к чемпионату страны, где можно было проверить наработанные комбинации и исправить ошибки. Савелий в финале выиграл у Тембулата Абазова, которому до этого неоднократно проигрывал. Но сейчас спортсмен находится в хорошей форме и уверенно его победил. А Нарек в финале выиграл благодаря своему техническому превосходству, — рассказал в интервью региональному Центру спортивной подготовки сборных команд главный тренер Воронежской области по греко-римской борьбе Олег Дроздов.