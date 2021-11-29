В Воронежской области уехала на работу и пропала 35-летняя женщина

Елену Харьковскую ищут больше трех суток. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Павловске пропала 35-летняя Елена Харьковская. 26 ноября она уехала в командировку. В планах женщины было посетить Воронеж, Верхний Мамон и Богучар, откуда она должна была вернуться домой. Однако в Павловске Елена так и не появилась. Дозвониться до нее родственники не смогли – телефон отключен. В розысках женщины полиции помогают волонтеры отряда «Лиза Алерт Воронеж».

Елена Харьковская уехала в командировке на синей «Ладе-Гранте». Приметы Елены: рост 165 сантиметров, темно-русые волосы, серые глаза. В день исчезновения была одета в куртку, штаны и сапоги – все черного цвета.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Елена Харьковская, просят позвонить по телефонам службы спасения - 112) или волонтерам - 8-800-700-54-52.