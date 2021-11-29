Воронежские медики: основной инструмент борьбы с новым штаммом – вакцинация

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Наступление четвертой волны коронавируса в Воронежской области остро ощутили уже в середине сентября, когда цифры по заболевшим и умершим стремительно поползли вверх. К концу октября в регионе каждые 24 часа почти у 800 человек фиксировали положительные тесты на ковид. В ноябре количество ежедневно заболевших начало снижаться и возник резонный вопрос: когда мы перестанем ставить антирекорды по коронавирусу и разорвем «замкнутый круг» пандемии и ограничений? Ведь уже ясно, что это в значительной степени «пандемия непривитых». Именно так характеризуют ее сегодня.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 медучреждения работают в режиме колоссальной перегрузки. В поликлиники ежедневно поступают сотни вызовов и все их требуется обслужить. В «красных зонах» ситуация тоже не из легких – медики работают на износ, спасая жизни. Почему так происходит?

Как отмечают эксперты, людей призывали с начала 2021 года: приходите, вакцинируйтесь против коронавируса и не бойтесь ничего! Региональные власти сделали все для того, чтобы эта процедура проходила быстро и комфортно для воронежцев. Но по какой-то причине за эти месяцы, к сожалению, она не коснулась широкой массы людей.

О важности прививок в связи с ростом заболеваемости ковидом говорил губернатор Александр Гусев. Он призвал жителей региона подумать не только о своем здоровье, но и о самочувствии своих близких:

– Во время очередной волны ковида каждому непривитому и не имеющему противопоказаний стоит серьезно задуматься и о собственной безопасности, и о здоровье родных и близких, и о качестве жизни, которое может измениться в нелучшую сторону из-за новых вероятных ограничений. Сейчас наступает момент, когда сознательность, здравомыслие и ответственность должны взять верх над предрассудками, неосторожностью, нежеланием сделать над собой в общем-то незначительное усилие.

О том, что многие до сих пор не прошли вакцинацию, сетует и руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин. Конечно, речь не идет о том, что привитый человек не может заразиться. Может, но в 10-15 раз реже. И данные о том, как вакцинация снижает и риск инфицирования, и, главное, как протекает заболевание (в легкой форме и с минимальным риском осложнений), говорят сами за себя.

В итоге ковид продуцирует новые штаммы, один из которых – «дельта» – сейчас доминирует у нас в регионе. Эксперты не исключают: дальнейшая генерация коронавируса возможна. По словам инфекциониста Светланы Кокоревой, следующие волны могут быть еще более контагиозны, летальны и легче пробивать нашу иммунную защиту. И это будет до тех пор, пока мы не создадим коллективный иммунитет. А он сегодня у нас достиг 76,02%. Привито уже более 1,15 млн человек. Но расслабляться пока рано.

Во время четвертой волны в Воронежской области выпустили ролик о вакцинации. Он появился портале 36on. Авторы призывают всех граждан прививаться, чтобы вернуться к нормальной жизни. «Мы не хотим повторения локдауна» – говорят они.

Ирина Шабанова