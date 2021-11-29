В центре Воронежа главную городскую новогоднюю елку устанавливают неспешно

Днем 29 ноября елка на площади Ленина выглядела так. Фото: "Мой и твой Воронеж".

На площади Ленина начали устанавливать новогоднюю елку. Фото того, как сейчас она выглядит, разместили в паблике «Мой и твой Воронеж». На нем заметно, что работы еще предстоит немало.

В 2022 году главная городская елка будет той же, что и в последние несколько лет. Высота ее 26 метров, разместят на ней чуть больше двух тысяч шаров и 1,2 тысяч игрушек. Елку будет венчать 14-конечная звезда. Закончить ее установку подрядчик ООО «Горспецремонт» обязан к 13 декабря, в тот же день на ней включат освещение. За монтаж, подержание в порядке и разборку елки фирма получит 2 миллиона 269 тысяч рублей.

Площадь Ленина, как и в прошлые годы, украсят инсталляции из сказок «Снежная королева» и «Щелкунчик». К 25 декабря ее новогоднее оформление должны завершить полностью.

Каким будет доступ на площадь Ленина в нынешние новогодние праздники, решат в региональном оперштабе в зависимости от ситуации с коронавирусом к концу декабря.