В Воронеже прокуратура добилась пересмотра дела об увольнении таможенника

Дело об увольнении таможенника вернули для нового рассмотрения в Ленинский районный суд. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Воронежской таможне уволили начальника одного из постов. Экс-сотрудник посчитал, что сделали это незаконно, и подал иск. Однако в Ленинском районном суде посчитали, что его сократили без всяких нарушений. А вот представитель регионального управления транспортной прокуратуры, участвовавший в рассмотрении дела, указал по крайней мере на один «косяк» начальства уволенного работника. Ему не предложили вакантные должности в Воронежской таможне, а также в другом таможенном органе.

На решение Ленинского районного суда подали апелляцию. Однако в Воронежском областном суде приняли сторону коллег и их решение изменять не стали. Однако представители транспортной прокуратуры на этом не остановились. И обжаловали это решение в Первом кассационным суде, в котором приняли сторону надзорного ведомства и уволенного таможенника. Дело возвратили в Ленинский районный суд для нового рассмотрения.