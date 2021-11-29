В Воронеже закрыли ковидный центр в ВКЗ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

29 ноября в Воронежском концертном зале закрыли центр первичного осмотра при подозрении на COVID-19. Как отметили в департаменте здравоохранения, - в связи с улучшением эпидситуации.

За четыре недели (создали 2 ноября в дополнение к работе территориальных поликлиник) ковид-центр в ВКЗ посетили 3132 человека. Специалисты из диагностического центра сделали 2579 экспресс-тестов на определение антигена, а также провели 968 ПЦР-исследований. Из 2579 выполненных тестов 871 был положительный. Диагноз COVID-19 поставили 1146 пациентам – это более трети обратившихся.

По назначению врачей центра КТ легких сделали 189 человек, бесплатные лекарства получили 656 жителей, больничные оформили 666 пациентам, из них по коронавирусу - 333 воронежцам. Кроме того, 13 человек госпитализировали в стационары по экстренным показаниям.

- Сейчас пациенты с симптомами ОРВИ и подозрением на COVID-19 могут обращаться в поликлиники по месту жительства, во всех медучреждениях работают соответствующие кабинеты для приема таких пациентов, - отметили в облздраве.