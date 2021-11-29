Ветеран УФСБ рассказал воронежским школьникам о подвигах спецназовцев

В Воронеже прошла встреча первого руководителя антитеррористического центра УФСБ России по Воронежской области, председателя совета ветеранов ведомства полковника в отставке Астанкова Вячеслава Алексеевича с воронежскими юнармейцами и членами военно-патриотических клубов. Мероприятие организовал Областной молодежный центр в рамках регионального проекта «Встреча с героем».

Вячеслав Алексеевич рассказал ребятам о подвигах полковника Александра Богомолова и кавалера ордена Мужества Дениса Налетова, погибших 24 ноября 2016 года в ходе контртеррористической операции в г. Назрань Республики Ингушетия. Накануне в УФСБ России по Воронежской области прошел День памяти героев.

Ветеран ответил на вопросы ребят о его службе в органах безопасности, создании воронежского антитеррористического центра. Рассказал, каким требованиям должны соответствовать молодые люди, решившие поступать в ведомственные учебные заведения.