Житель Воронежской области угнал машину, чтобы доехать до родного села

В Лискинском районе оперативно нашли угонщика. 49-летний мужчина заявил, что не смог найти свою машину.

Оперативники выяснили, что ВАЗ-21040 угнали ночью 27 ноября с улицы 40 лет Октября. Подозреваемого задержали в селе Нижний Икорец, где он скрывался у своих родственников. 27-летний рецидивист признался, что находился у своего брата в Лисках, выпил, и ему не на чем было доехать домой, поэтому он решился угнать машину. Разбил стекло автомобиля кирпичом, соединил провода в замке зажигания и укатил.

Теперь ему придется ответить за угон.