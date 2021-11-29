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Происшествия29 ноября 2021 12:39

Житель Воронежской области угнал машину, чтобы доехать до родного села

Мужчина разбил кирпичом стекло чужого авто
Ярослав ИВАНОВ
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В Лискинском районе оперативно нашли угонщика. 49-летний мужчина заявил, что не смог найти свою машину.

Оперативники выяснили, что ВАЗ-21040 угнали ночью 27 ноября с улицы 40 лет Октября. Подозреваемого задержали в селе Нижний Икорец, где он скрывался у своих родственников. 27-летний рецидивист признался, что находился у своего брата в Лисках, выпил, и ему не на чем было доехать домой, поэтому он решился угнать машину. Разбил стекло автомобиля кирпичом, соединил провода в замке зажигания и укатил.

Теперь ему придется ответить за угон.