Будут судить воронежца, выловившего из водохранилища 100 рыбин

Под статью можно попасть и за рыбалку. Если она в «промышленных» масштабах. В суд передают уголовное дело 49-летнего воронежца за незаконную добычу водных биологических ресурсов с применением способов массового истребления, с причинением крупного ущерба.

В июне 2021 года мужчина только за один улов добыл более 100 различных видов рыбы с использованием сетей, что запрещено действующим законодательством.

- Своими действиями браконьер причинил ущерб государству в лице регионального подразделения Росрыболовства на сумму почти 200 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Левобережного района.