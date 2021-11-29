Под Воронежем сертифицировали крупнейший органический яблоневый сад в Европе

Эти яблочки не поливают всякой гадостью. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

26 ноября сертифицировали 213 гектаров органического сада, расположенного в Новоусманском районе. Такого масштабного нет не только в России, но и во всей Европе.

- Регистрация заняла два года, — рассказал Валерий Литвиненко, основатель и председатель совета директоров компании, занимающейся садом. – Пришлось даже выкапывать деревья и отправлять их на проверку. Сад высажен на полукарликовых деревьях в 2014 году, а в 2021-м был собран первый урожай. В планах компании – продажа не только яблок без химии, но и органического сока прямого отжима — около двух миллионов бутылок в год.

Также уже действуют новые хранилища, рассчитанные на 20 тысяч тонн яблок, с регулируемой газовой средой. А всего одновременно теперь могут хранить 30 тысяч тонн. В ближайшем будущем планируют поставлять на рынок от 50 до 70 тысяч тонн яблок ежегодно.