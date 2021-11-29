В Воронеже поймали грабителя торгового павильона, обчистившего кассу на 67 тысяч рублей

Когда вора задержали, он уже успел потратить похищенные деньги. Фото: из архива «КП»

В октябре в Железнодорожном районе на улице Остужева ограбили торговый павильон. Преступник зашел туда, и, воспользовавшись тем, что продавец отвлекся, выхватил из кассы 67 тысяч рублей и убежал.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и вскоре установили личность преступника. Им оказался судимый за кражи 23-летний житель Новоусманского района. Оперативники задержали молодого человека на его квартире и доставили в отдел полиции. Там рецидивист признал свою вину и заявил, что на преступление пошел из-за крайней нужды в деньгах. Похищенные 67 тысяч он успел потратить.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). До суда 23-летний житель Новоусманского района будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.