Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды29 ноября 2021 11:24

В Воронеже объявили даты рок-фестиваля «Чернозем-2022»

Он пройдет на том же месте в августе
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
БИ-2 приедут на новый "Чернозем"

БИ-2 приедут на новый "Чернозем"

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Организаторы рок-фестиваля «Чернозем», не состоявшегося в августе и сентябре 2021-го из-за тревожной ситуации с коронавирусом, определили даты переноса форума. Опен-эйр пройдет на той же площадке - за сити-парком "Град" - с 19 по 21 августа 2022-го.

Напомним, свое участие в будущем фестивале подтвердили практически все группы первоначального списка. В числе хедлайнеров – «БИ-2», «ДДТ», Вячеслав Бутусов, «Симфоническое КИНО», Anacondaz, к ним добавилась еще и группа «Сплин».