В Воронеже виновник аварии с тремя погибшими отделался принудительными работами

В Воронежском областном суде не освободили водителя, виновного в аварии с тремя погибшими, от ответственности. Но и ужесточать его приговор не стали. Фото: из архива «КП»

Неоднозначный приговор оставили в силе в Воронежском областном суде. 44-летнего мужчину признали виновным в аварии, где погибли три человека, но оставили на свободе.

Авария случилась 1 апреля 2018 года. 44-летний водитель «Хендая-Солярис» вылетел на встречную полосу и врезался в «Киа-Рио». В ДТП погибли 46-летний водитель «Киа» и два пассажира «Хендая» - 49-летняя женщина и 77-летний мужчина, еще двух женщин, ехавших в машине, отвезли в больницу. В отношении виновника аварии возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц и причинение тяжкого вреда здоровью двух человек»

В Борисоглебском городском суде, несмотря на то, что статья предусматривала ответственность до семи лет лишения свободы, приговорили водителя «Хендая» всего лишь к 1,5 годам принудительных работ. Однако 44-летний мужчина вообще хотел полного освобождения от какой-либо ответственности за ДТП. И подал апелляцию в Воронежский областной суд. Однако там его жалобу не удовлетворили. Впрочем, и ужесточать приговор не стали.

- Водитель ранее не привлекался к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту проживания, на момент ДТП имел на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Двое погибших были его родственниками, их близкие люди его простили, не настаивала на уголовном преследовании и дочь мужчины, погибшим в «Киа» (кстати, экспертиза показала, что в момент аварии он был нетрезв), - объяснили приговор в Воронежском областном суде.