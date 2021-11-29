Житель Воронежской области отсудил 500 тыс рублей за разбитую в дорожном конфликте голову

Аннинский райсуд обязал таксиста заплатить коллеге 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за разбитую голову.

Инцидент произошел в середине августа. Таксисты поругались на почве конкуренции за пассажиров. Дошло до рукоприкладства: один так толкнул оппонента, что тот упал и ударился правым виском о камень. Врачи оценили полученные потерпевшим травмы как тяжкий вред здоровью, с угрозой для жизни. Левобережный суд признал дебошира виновным.

Потерпевший подал иск об удовлетворении морального ущерба, оценив его в 500 тысяч рублей. Суд посчитал требования потерпевшего обоснованными. И постановил взыскать с ответчика в пользу истца 500 000 рублей в счет компенсации морального вреда, а также госпошлину в доход местного бюджета в сумме 8 200 рублей.