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Происшествия29 ноября 2021 10:49

Житель Воронежской области отсудил 500 тыс рублей за разбитую в дорожном конфликте голову

Водители подрались из-за пассажиров
Ярослав ИВАНОВ
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Аннинский райсуд обязал таксиста заплатить коллеге 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за разбитую голову.

Инцидент произошел в середине августа. Таксисты поругались на почве конкуренции за пассажиров. Дошло до рукоприкладства: один так толкнул оппонента, что тот упал и ударился правым виском о камень. Врачи оценили полученные потерпевшим травмы как тяжкий вред здоровью, с угрозой для жизни. Левобережный суд признал дебошира виновным.

Потерпевший подал иск об удовлетворении морального ущерба, оценив его в 500 тысяч рублей. Суд посчитал требования потерпевшего обоснованными. И постановил взыскать с ответчика в пользу истца 500 000 рублей в счет компенсации морального вреда, а также госпошлину в доход местного бюджета в сумме 8 200 рублей.