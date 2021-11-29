В воронежском аэропорту из-за тумана задерживается рейс в Москву и приземление самолетов из Сочи и Шарм-эль-Шейха

Из-за тумана воронежскому аэропорту вновь пришлось сильно менять расписание. Фото: Константин ИВШИН

Сильный туман второй день подряд мешает нормальной работе воронежского аэропорта. Напомним, 28 ноября воздушные ворота столицы Черноземья не могли принять рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда. Также вынуждены были задержать вылет нескольких самолетов.

А 29 ноября в 7.50 не смог вылететь лайнер в московский аэропорт Внуково. Также не могут принять авиарейсы из Сочи, который должен был приземлиться в 11.50, и из египетского курорта Шарм-эль-Шейх (прибытие планировали на 13.00).

Когда улетит самолет в Москву, а прилетающие лайнеры приземлятся, пока непонятно. В аэропорту ждут улучшения видимости, в нынешних условиях отправлять и принимать воздушные суда опасно.