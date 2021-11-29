В воронежском аэропорту начали сносить памятник самолету Ту-134А

Фото: Павел Елфимов, "Мой и твой Воронеж".
Фото: другой источник.
В паблике «Мой и твой Воронеж» Павел Елфимов разместил фото самолета Ту-134А, стоящего на привокзальной площади аэропорта со сломанным крылом, лежащим рядом. Он задался вопросом, что произошло с памятником.
В пресс-службе аэропорта пояснили, что это не выходка вандалов, а начало вынужденного перемещения самолета в другое место. Дело в том, что начинается строительство нового терминала, и памятник находится в районе участка, расчищаемого под новое здание. Самолет обещали сохранить. Его планируют установить во внутренней части нового аэровокзала.
Напомним, строительство трехэтажного здания нового терминала со сплошным остеклением фасада будет стоить в районе 4,29 миллиардов рублей. Общая площадь его составит 19 тысяч квадратных метров. Построить терминал собираются к 2023 году.