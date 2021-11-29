Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье29 ноября 2021 9:11

Коронавирус в Воронежской области на 29 ноября: еще 59 человек умерли и 751 заразился

Выздоровели за минувшие сутки 337 пациентов
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Утром 29 ноября региональный оперштаб озвучил коронавирусную сводку. За минувшие сутки положительные тесты получил 751 житель региона. Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 176 512 случаев ковида.

За вчерашний день от осложнений COVID-19 скончались 59 пациентов. Всего жертвами коронавируса в регионе стали 8 794 человека.

Выписали с больничного еще 337 воронежцев. Всего с начала наблюдений заразу смогли победить 124 436 жителей региона.

Прививки за минувшие сутки сделал еще 3 671 воронежец. Всего вакцинировано в Воронежской области 1 152 809 человек