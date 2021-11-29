Коронавирус в Воронежской области на 29 ноября: еще 59 человек умерли и 751 заразился

Утром 29 ноября региональный оперштаб озвучил коронавирусную сводку. За минувшие сутки положительные тесты получил 751 житель региона. Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 176 512 случаев ковида.

За вчерашний день от осложнений COVID-19 скончались 59 пациентов. Всего жертвами коронавируса в регионе стали 8 794 человека.

Выписали с больничного еще 337 воронежцев. Всего с начала наблюдений заразу смогли победить 124 436 жителей региона.

Прививки за минувшие сутки сделал еще 3 671 воронежец. Всего вакцинировано в Воронежской области 1 152 809 человек