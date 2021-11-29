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Здоровье29 ноября 2021 8:11

За минувшие сутки прививку от коронавируса сделал 3 671 воронежец

Всего вакцинацию прошли 1 152 809 жителей региона
Ярослав ИВАНОВ
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Региональный оперштаб озвучил свежую статистику по вакцинации от ковида в Воронежской области.

За минувшие сутки прививки сделал 3 671 житель региона, из них первый компонент получил 1 921 воронежец, второй - 1 750 человек.

К утру 29 ноября количество привитых от коронавируса жителей региона достигло 1 152 809 человек, из них обе части прививки сделали 1 025 300.

Ревакцинацию прошли 143 524 воронежца.

Счетчик коллективного иммунитета Воронежской области на 29 ноября - 76,02% (при плане 80% от взрослого населения региона, что составляет 1 516 376 человек).